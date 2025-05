BYD Aktie News: BYD tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 55,90 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 55,90 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 56,25 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 58.472 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 56,25 USD markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,63 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,57 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 54,26 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,89 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 4,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD veröffentlichte am 26.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133,60 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,65 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 18,46 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

