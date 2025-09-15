DAX23.344 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto16,15 +1,0%Dow45.708 -0,4%Nas22.325 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,23 +1,1%Gold3.680 ±0,0%
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Plus

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 14,15 USD zu.

BYD Co. Ltd.
12,02 EUR 0,21 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,15 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 14,35 USD. Bei 14,00 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 89.353 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 44,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 10,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.08.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 213,87 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 186,78 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,77 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

