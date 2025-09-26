BYD Aktie News: BYD verteuert sich am Nachmittag

BYD im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,8 Prozent auf 13,93 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 13,93 USD zu. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,99 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 13,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 114.928 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. 47,24 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,37 USD erreichte der Anteilsschein am 30.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,55 Prozent.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 216,81 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,76 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

