BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 13,65 USD.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,4 Prozent auf 13,65 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 13,36 USD. Mit einem Wert von 13,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 72.638 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 33,43 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.11.2024 Kursverluste bis auf 10,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 24,05 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 CNY aus.

BYD ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 HKD, nach 1,12 HKD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 216,81 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 190,18 Mrd. HKD eingefahren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,72 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

