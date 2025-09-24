DAX23.557 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.027 -0,2%Nas22.392 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,59 -0,7%Gold3.732 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
BYD im Blick

BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag in Grün

25.09.25 16:11 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 13,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,88 EUR 0,37 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:49 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 13,96 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 13,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,70 USD. Zuletzt wechselten 81.039 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 46,91 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 25,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 29.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 HKD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 216,81 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,72 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie fällt dennoch weiter: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet

Buffetts Holding bestätigt: Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett - Aktie unter Druck

BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung