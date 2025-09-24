BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag in Grün

BYD im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 13,96 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:49 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 13,96 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 13,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,70 USD. Zuletzt wechselten 81.039 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 46,91 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 25,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 29.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 HKD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 216,81 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,72 CNY je Aktie belaufen.

