BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 13,55 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 13,55 USD. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 13,25 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 13,51 USD. Zuletzt wechselten 27.016 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 33,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 23,46 Prozent sinken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 CNY ausgeschüttet werden.

BYD ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 216,81 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BYD am 31.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,74 CNY je Aktie belaufen.

