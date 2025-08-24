BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag stabil

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BYD-Aktie zuletzt im NASDAQ OTC-Handel bei 14,89 USD.

Mit einem Wert von 14,89 USD bewegte sich die BYD-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 15,00 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 14,60 USD. Bei 14,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 18.273 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,86 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 26.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,11 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 178,65 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 31.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,86 CNY je Aktie belaufen.

