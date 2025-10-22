DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.785 -0,7%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,85 +1,9%Gold4.039 -2,1%
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

22.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von BYD zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,40 USD.

BYD Co. Ltd.
11,42 EUR -0,11 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,40 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 13,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 58.470 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2024 mit 1,45 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 CNY je Aktie ausschütten.

BYD gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,73 HKD gegenüber 1,12 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,81 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,74 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

