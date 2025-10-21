BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 13,42 USD ab.

Um 15:51 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 13,42 USD ab. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,15 USD ab. Bei 13,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.096 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 34,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,75 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Am 29.08.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,12 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 216,81 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 190,18 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Am 31.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,74 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus