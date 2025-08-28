BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 13,50 USD abwärts.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 7,6 Prozent bei 13,50 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,33 USD nach. Bei 14,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 282.190 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2025 auf bis zu 20,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 51,88 Prozent Luft nach oben. Bei 9,25 USD erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 45,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD veröffentlichte am 26.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 178,65 Mrd. HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 186,78 Mrd. HKD umsetzen können.

Die BYD-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 31.08.2026 dürfte BYD die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 5,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

