Aktienkurs im Fokus

BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

31.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 12,88 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,88 USD ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 10,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 113.864 BYD-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2025 auf bis zu 20,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 19,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Am 29.08.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,45 HKD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 216,81 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,85 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BYD am 31.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,68 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

