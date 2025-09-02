DAX23.567 +0,3%ESt505.321 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.158 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Blick auf C3ai-Kurs

C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag stärker

03.09.25 16:10 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,97 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,44 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 16,97 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 17,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 162.212 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 165,66 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,29 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

C3ai veröffentlichte am 28.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,59 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,72 Mio. USD – ein Plus von 25,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 86,59 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,603 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung