C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf C3ai-Kurs

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 16,97 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 17,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 162.212 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 165,66 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,29 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

C3ai veröffentlichte am 28.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,59 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,72 Mio. USD – ein Plus von 25,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 86,59 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,603 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor