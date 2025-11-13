C3ai Aktie News: C3ai mit herben Abschlägen am Abend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 7,3 Prozent auf 13,74 USD.

Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 7,3 Prozent auf 13,74 USD nach. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,67 USD ab. Mit einem Wert von 14,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 690.323 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 228,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Am 13.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,67 USD ab. Mit einem Kursverlust von 0,55 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 09.12.2026.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

