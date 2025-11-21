C3ai Aktie News: C3ai zieht am Freitagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,88 USD zu.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 12,88 USD. Bei 13,36 USD erreichte die C3ai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 227.719 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 249,92 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte C3ai möglicherweise am 09.12.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie ausweisen dürften.

