C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von C3ai zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 17,79 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 17,79 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,92 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 77.415 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

