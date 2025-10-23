C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagabend gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 17,97 USD.

Die C3ai-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 17,97 USD. Kurzfristig markierte die C3ai-Aktie bei 18,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 300.502 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 150,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Am 12.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

2026 dürfte C3ai einen Verlust von -1,246 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

