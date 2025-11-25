DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Kurs der C3ai

C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagabend gefragt

25.11.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagabend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von C3ai. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 13,98 USD.

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 13,98 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,19 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 436.139 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 222,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,59 USD ab. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 11,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 09.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von C3ai.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

