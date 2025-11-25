C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich C3ai

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 13,46 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 13,46 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 13,28 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,52 USD. Bisher wurden via New York 96.652 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 70,14 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 12,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von C3ai rechnen Experten am 09.12.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

