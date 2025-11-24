C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von C3ai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 13,52 USD ab.

Das Papier von C3ai befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 13,52 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 13,44 USD. Bei 13,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 105.404 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 233,36 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 12,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Abschläge von 6,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden. C3ai dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.12.2026 präsentieren.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

