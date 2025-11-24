C3ai Aktie News: C3ai verliert am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 13,54 USD.

Die C3ai-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 13,54 USD abwärts. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,40 USD ab. Bei 13,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 392.143 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 232,87 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 12,59 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 7,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können C3ai-Anleger Experten zufolge am 09.12.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

