C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Montagabend nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von C3ai. Zuletzt wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 18,42 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 18,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die C3ai-Aktie sogar auf 18,63 USD. Bei 18,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 723.696 Aktien.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 59,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 20,12 Prozent sinken.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie ausweisen dürften.

