C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Montagnachmittag fester

Kurs der C3ai

Die Aktie von C3ai zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 18,44 USD.

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 18,44 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,63 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 434.935 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 59,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 25,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 70,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 87,21 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel