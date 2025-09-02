CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Mittag
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 22,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 22,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.746 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,04 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,18 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2028 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie
Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften
Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Cancom SE
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen