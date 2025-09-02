DAX23.685 +0,8%ESt505.340 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,89 -1,7%Gold3.540 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktienentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Mittag

03.09.25 12:06 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Mittag

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 22,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,55 EUR -0,70 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 22,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.746 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,04 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,18 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften

Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen