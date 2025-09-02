CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 22,60 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 22,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.746 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,04 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,18 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften

Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren eingebracht