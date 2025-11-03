DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Profil
So bewegt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag mit Aufschlag

03.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 24,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,90 EUR. Bei 24,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.804 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,36 Prozent. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 22,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,913 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

