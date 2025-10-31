CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 24,55 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 24,55 EUR ab. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,45 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.017 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 28,92 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 17,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 393,24 Mio. EUR, gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet