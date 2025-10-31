CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,65 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 24,65 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,65 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 24,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 22,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,65 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

