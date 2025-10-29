CANCOM SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von CANCOM SE

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 0,4 Prozent auf 24,90 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.546 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,11 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 18,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

