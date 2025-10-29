CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 24,50 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:47 Uhr um 2,0 Prozent auf 24,50 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 24,50 EUR. Mit einem Wert von 24,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 34.689 Stück.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 29,18 Prozent Luft nach oben. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,913 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

