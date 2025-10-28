DAX24.275 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.927 -1,6%
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag ohne große Veränderung

28.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 11:39 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,30 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,15 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.409 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,10 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 24,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,913 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

