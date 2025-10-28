CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,05 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,05 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.920 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.
Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 18,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Cancom SE
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen