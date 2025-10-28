DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Kursverlauf

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

28.10.25 16:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,05 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.920 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 18,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

