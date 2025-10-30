DAX24.107 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.700 -1,1%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Profil
Kursentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

30.10.25 16:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,10 EUR -0,40 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 24,65 EUR. Bei 24,80 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.650 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 28,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 17,65 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,913 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Bildquellen: Cancom SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
