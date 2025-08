CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag in Grün

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,15 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 23,15 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,05 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.936 Aktien.

Am 03.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 12,31 Prozent Luft nach unten.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Am 18.08.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

