DAX23.777 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.423 +0,3%Nas21.560 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Fokus auf Aktienkurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag schwächer

04.09.25 16:10 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag schwächer

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,25 EUR -0,30 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,45 EUR ab. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,25 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 25.346 Stück.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 40,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften

Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen