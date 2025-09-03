CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,45 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,45 EUR ab. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,25 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 25.346 Stück.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 40,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften

Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen