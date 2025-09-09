CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag kräftig

CANCOM SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 24,05 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 24,05 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,05 EUR zu. Bei 23,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.586 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 24,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 393,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2028 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

