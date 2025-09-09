CANCOM SE Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit CANCOM SE ein

CANCOM SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,1 Prozent auf 24,55 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8,1 Prozent auf 24,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,65 EUR. Bei 23,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.174 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,92 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,31 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

