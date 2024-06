CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 32,30 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 32,30 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,42 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.655 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 32,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 2,06 Prozent niedriger. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach unten.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 37,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,60 Mio. EUR – ein Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

CANCOM-Aktie springt nach Deutsche Bank-Kaufempfehlung hoch