CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 23,10 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 23,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,78 EUR nach. Bei 23,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 17.059 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 47,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 8,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,994 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 27.03.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,22 EUR im Jahr 2024 aus.

