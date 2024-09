CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag gefragt

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,72 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,72 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 27,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.485 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 18,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.08.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 394,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,11 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen