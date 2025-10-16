CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:40 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 25,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.513 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 20,54 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 19,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,906 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

