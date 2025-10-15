CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,90 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:46 Uhr bei 24,90 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,30 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,05 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.946 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,47 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,74 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,906 EUR in den Büchern stehen haben wird.

