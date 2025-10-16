CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,85 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,85 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,85 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,85 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.369 Stück gehandelt.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 18,31 Prozent Luft nach unten.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,38 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,906 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

