CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,10 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,0 Prozent auf 25,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,10 EUR. Mit einem Wert von 24,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.652 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 20,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,906 EUR in den Büchern stehen haben wird.

