CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE steigt am Donnerstagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 28,72 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 28,72 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,82 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 28,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.663 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,38 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 35,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,30 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 394,74 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,35 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,37 EUR je Aktie belaufen.

