So entwickelt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Montagmittag

20.10.25 12:04 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Montagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 24,70 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,70 EUR 0,60 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 24,70 EUR. Bei 25,15 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.417 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 17,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

