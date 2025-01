CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 24,46 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 24,46 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 24,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 39.521 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,00 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,23 EUR im Jahr 2024 aus.

