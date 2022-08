CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag in Rot

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 28,56 EUR nach. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,20 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.943 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 64,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 55,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2022 auf bis zu 28,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,28 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 54,00 EUR.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 10.11.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

