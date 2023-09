Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kursplus

Canopy Growth im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 0,958 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,9 Prozent auf 0,958 USD. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,040 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,020 USD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 1.829.474 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,765 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. 397,390 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2023 Kursverluste bis auf 0,346 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,883 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 108,73 CAD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 110,12 CAD erwirtschaftet hatte.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.11.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,438 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich