Carl Zeiss Meditec Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 57,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,8 Prozent auf 57,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 57,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.738 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,78 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,699 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

