Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 57,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 57,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 56,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,95 EUR. Zuletzt wechselten 64.580 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 61,59 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 23,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,19 EUR an.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

