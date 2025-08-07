Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,85 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,85 USD ab. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,75 USD nach. Bei 29,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 204.684 Aktien.
Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 6,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,09 USD ab. Abschläge von 51,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 24.06.2025. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 2,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie
Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line
Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired
Analysen zu Carnival Corp & plc paired
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|Carnival Peer Perform
|Wolfe Research
|21.06.2019
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|26.12.2018
|Carnival Accumulate
|Standpoint Research
|19.06.2018
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.03.2018
|Carnival Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2018
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.03.2018
|Carnival Overweight
|Barclays Capital
|20.12.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|22.03.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|Carnival Peer Perform
|Wolfe Research
|21.06.2019
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|26.12.2018
|Carnival Accumulate
|Standpoint Research
|21.12.2017
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|29.03.2017
|Carnival Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|23.09.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.09.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|18.03.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|10.12.2008
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carnival Corp & plc paired nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen